В Госдуме потребовали ФАС разобраться с ценами на бензин

Депутат Госдумы, являющейся первым зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), призвав разобраться с ценами на бензин. В России за неделю стоимость литра АИ-92 выросла сразу на 76 копеек.

Как пишет РИА Новости, служба должна запросить данные о себестоимости топлива и накладных расходах. Депутат предположил, что рост связан с увеличением биржевой цены на нефть. Скорее всего, нефтедобывающие компании направляют сырье за рубеж при этом поднимают цены на заправках в России, чтобы сбалансировать прибыль.

Стоимость литра АИ-92 в стране за неделю выросла до 40,76 руб. (на 76 копеек). Цена на АИ-95 поднялась на 79 копеек — до 43,6 руб. за литр. Такой же рост — на дизельное топливо (43,65 руб.), пишет life.ru.

В Пензе также зафиксирован рост цен на бензин. В региональном УФАС сообщают, что информацию передали в федеральное ведомство, так как на местном уровне решить проблему невозможно.