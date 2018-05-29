В Пензе Роспотребнадзор нашел нарушения в большинстве зон отдыха

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии провели обследование зон отдыха у водоемов в Пензе и Пензенском районе. Специалисты одобрили всего два пляжа из восьми проверенных, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что полностью оборудованы только зоны отдыха на ГПЗ-24 и в городе Спутнике. Там установлены спасательные пункты, лавочки, кабинки для переодевания, туалеты, мусорные контейнеры. Территория находится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Частично оборудованными специалисты признали зону отдыха на озере Вядь и у городской клинической больницы № 6, причем, только южную сторону. Там отсутствуют спасательный и медицинский пункты.

Не оборудованными оказались пляжи в районе аграрного университета на улице Сплавной, на Суре вблизи улицы Павлушкина и северная сторона зоны отдыха у больницы № 6 в Арбеково. На них отсутствует или находится в плохом состоянии необходимое оборудование. Также на несколько пляжей не завезли чистый песок, а сами территории захламлены бытовым мусором. Помимо этого, вблизи водоемов нет спасательных и медицинских пунктов.

Несмотря на то, что два пляжа получили одобрение, пока речь идет только о санитарно-эпидемиологическом состоянии зон отдыха, без учета показателей воды. На всех участках взяли пробы из водоемов.