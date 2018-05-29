Житель ул. Славы с января ждет ремонта дороги во дворе

В Пензе житель ул. Славы с января жалуется на некачественно отремонтированную дорогу между домами №№ 3 и 5 и уже пять месяцев ждет, когда заасфальтируют большую яму.

Впервые пензенец обратился с этой проблемой в «Жалобную книгу» нашего информагентства в январе 2018 года.

«Недавно, после длительных и многочисленных обращений, был заасфальтирован заезд между домом № 3 и домом № 5 по ул. Славы. Уже образовалась яма, которая увеличивается из-за большого движения транспорта. Необходимо эту яму заасфальтировать», — написал он, приложив к обращению фото.

«Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в администрацию города, и в ответе за подписью вице-мэра Юрия Ильина сообщалось, что работы по устранения разрушений асфальта будут проведены с наступлением благоприятной погоды.

Однако теплая погода в Пензу пришла уже давно, а проблема, судя по новому комментарию от жителей ул. Славы, появившемуся в «Жалобной книге» 29 мая, по-прежнему остается нерешенной.

«Вопрос не решен, разрушения усиливаются!» — написал заявитель Александр.

Напомним, в январском ответе мэрии также отмечалось, что информация о ходе проведения работ будет предоставлена до 10 июня. ИА «Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий.