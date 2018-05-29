Виктор Кувайцев призвал перед праздниками очистить город от объявлений

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании дал ряд поручений по подготовке к празднованию Дня России и 355-летию со дня основания Пензы.

Виктор Кувайцев поручил привести в порядок опоры наружного освещения и контактной сети троллейбусов, позаботиться о внешнем виде остановочных павильонов.

140 столбов уже очищены от объявлений, 20 помыты, четыре опоры выправлены, 58 остановок очищены, помыты и покрашены, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Обратите внимание на объекты, выкрашенные серебрянкой, которые со временем покрылись ржавчиной, их также приведите в порядок», — сказал Виктор Кувайцев.

Своего заместителя Юрия Ильина он призвал контролировать ревизию состояния тепловых камер и принимать меры по их облагораживанию.

«Зачастую эти сооружения видны на поверхности и портят окружающий вид. Нужно найти единое стилевое решение, как их украсить», — отметил мэр.

В завершении аппаратного совещания были рассмотрены вопросы по проведению очередного общегородского субботника, который запланирован на 2 июня.

«Надеюсь, что к нам присоединятся предприятия и организации всех форм собственности. Город нужно готовить к юбилею», — добавил Виктор Кувайцев.