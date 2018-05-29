Демонтированную площадку в Олимпийском парке восстановят спонсоры

29 мая на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили вопрос восстановления детской площадки в Олимпийском парке.

Как сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина, новый объект планируется установить за счет средств спонсоров — пензенских филиалов двух банков.

«Возьмите на контроль процесс обустройства данной зоны отдыха и отчитывайтесь мне лично по каждому этапу», — цитирует мэра Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Напомним, раньше в парке был комплекс «Каравелла», его десять лет назад городу подарил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Однако срок эксплуатации этой площадки истек, ее демонтировали. На комиссии Гордумы было заявлено, что восстановить ее можно, но на это потребуется около 9 млн рублей.