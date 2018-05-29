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Кузнецк выиграл 75 млн руб на благоустройство

29 мая в 16:14 244 просмотра

Кузнецк Пензенской области принял участие во всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов.

Всего в финал конкурса прошло 198 заявок. От Пензенской области в категории «Малые города» участвовали Сердобск, Никольск, Нижний Ломов, Кузнецк, Каменка и Заречный, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Защита проектов проходила с 26 по 27 мая.

В результате город Кузнецк был признан победителем. Награду получила команда, объединившая правительство Пензенской области, региональный департамент градостроительства и архитектуры, администрацию Кузнецка и проектное бюро «Вещь!».

По итогам конкурса, победитель получает 75 миллионов рублей на реализацию проекта. Планируется, что в 2018 году будет завершен процесс разработки проектно-сметной документации. К работам по реализации самого проекта приступят в 2019 году.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/project-office/86913/

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