Кузнецк выиграл 75 млн руб на благоустройство

Всего в финал конкурса прошло 198 заявок. От Пензенской области в категории «Малые города» участвовали Сердобск, Никольск, Нижний Ломов, Кузнецк, Каменка и Заречный, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Защита проектов проходила с 26 по 27 мая.

В результате город Кузнецк был признан победителем. Награду получила команда, объединившая правительство Пензенской области, региональный департамент градостроительства и архитектуры, администрацию Кузнецка и проектное бюро «Вещь!».

По итогам конкурса, победитель получает 75 миллионов рублей на реализацию проекта. Планируется, что в 2018 году будет завершен процесс разработки проектно-сметной документации. К работам по реализации самого проекта приступят в 2019 году.