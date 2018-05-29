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Пензенцам будут доходчивее объяснять закон о запрете продажи спиртного детям

29 мая в 16:34 160 просмотров

Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов потребовал ужесточить работу по соблюдению закона о продаже алкоголя несовершеннолетним.

По его словам, «пьяная» преступность — один из самых злободневных вопросов. И благодатную почву для нее создают нелегальная продажа спиртного, в том числе — детям.

«За четыре месяца выявлено 343 факта распития алкоголя детьми, 60 фактов продажи спиртного несовершеннолетним. Где комиссии, почему сих пор продажа алкоголя детям идет? Давайте вести работу более доходчиво», — порекомендовал он.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Михаил Янгулов, с начала года пресечено 78 преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта, одно сиз них связано с продажей несовершеннолетним.

«Пресечено 279 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 1 млн 760 тысяч рублей», — добавил он.


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