Пензенцам будут доходчивее объяснять закон о запрете продажи спиртного детям

По его словам, «пьяная» преступность — один из самых злободневных вопросов. И благодатную почву для нее создают нелегальная продажа спиртного, в том числе — детям.

«За четыре месяца выявлено 343 факта распития алкоголя детьми, 60 фактов продажи спиртного несовершеннолетним. Где комиссии, почему сих пор продажа алкоголя детям идет? Давайте вести работу более доходчиво», — порекомендовал он.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Михаил Янгулов, с начала года пресечено 78 преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта, одно сиз них связано с продажей несовершеннолетним.

«Пресечено 279 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 1 млн 760 тысяч рублей», — добавил он.