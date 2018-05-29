Рейтинг составил RAEX. Согласно ему, на 53 месте находится физико-технический лицей Саратова, на 217 месте — лицей № 1 Балаково.
Отбор осуществлялся по количеству выпускников школ, которые поступили в ведущие вузы страны, сказано в сообщении.
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Два лицея Саратовской области вошли в число лучших заведений России. Об этом пишет «СарБК».
Рейтинг составил RAEX. Согласно ему, на 53 месте находится физико-технический лицей Саратова, на 217 месте — лицей № 1 Балаково.
Отбор осуществлялся по количеству выпускников школ, которые поступили в ведущие вузы страны, сказано в сообщении.