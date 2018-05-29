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В Пензенской области растет число «пьяных» преступлений

29 мая в 17:02 84 просмотра
, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Пензенской области за четыре месяца на почве алкогольного опьянения произошло 1199 преступлений. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на огромное количество профилактических мероприятий, пьяная преступность остается злободневным вопросом. Нет ни одного муниципального образования, где бы отсутствовали пьяные преступления. У нас есть советы общественности, но мы не можем отойти от этого», — отметил зампред облправительства Юрий Денисов на заседании комиссии по профилактике правонарушений 29 мая.

По словам начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Михаила Янгулова, негативная динамика по «пьяной» преступности зафиксирована в 13 районах области.

«Самая острая ситуация — в Наровчатском (рост — с 3 до 10), в Вадинском (с 5 до 10), в Моксшанском (с 17 до 33), Сосновоборском (с 5 до 9) районах», — отметил он.

В частности, больше стало нарушений правил дорожного движения, меньше — тяжких и особо тяжких преступлений: умышленных убийств — на 22%, причинения тяжкого вреда здоровью — на 50%.

Юрий Денисов добавил, что 60% преступлений совершались теми, кто ранее уже нарушал закон. По состоянию на 1 мая, на учете стоит 6554 человека, из них 98 совершили преступление уже повторно. Это больше, чем в прошлом году, в полтора раза.

«Работодатели отказывают таким людям в трудоустройстве. Мы должны работать с такими организациями, объяснять, что понимаем трудности и боязнь предпринимателя, но если не принять на работу — опять начнет совершать преступления, и не дай Бог против того, кто его не взял», — подчеркнул Юрий Денисов.


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