В Пензенской области закодируют около тысячи алкоголиков

Она отметила, что из названного числа 2198 человек наблюдаются по поводу злоупотребления алкоголем, причем шестеро из них — дети.
В целом в регионе на 39% увеличилась выявляемость хронического алкоголизма. По результатам анкетирования, которое проводилось в ходе диспансеризации, людям из группы риска дают направления к психиатрам-наркологам.
«Риск выявлен у 682 человек за четыре месяца. Большая часть — мужчины. 211 человек прошли консультацию у специалистов, около 30 встали на учет к наркологу. Медицинскую реабилитацию прошли 220 человек, 206 успешно ее закончили. 900 человек планируется закодировать. Также планируется пролечить специальным препаратом зависимых, такую помощь сейчас получают 10 человек», — отметила Оксана Чижова.
Ранее на совещании также затронули тему продажи алкоголя детям и преступления, совершенные в нетрезвом виде. Как отметил зампред Юрий Денисов, профилактические мероприятия должны тщательно планироваться, быть своевременными. Он подчеркнул, что действия не должны быть формальными.