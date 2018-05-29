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В Пензенской области закодируют около тысячи алкоголиков

29 мая в 17:08 68 просмотров

В Пензенской области более 17 тысяч человек находятся под наблюдением у нарколога. Такие данные на заседании комиссии по профилактике правонарушений озвучила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Она отметила, что из названного числа 2198 человек наблюдаются по поводу злоупотребления алкоголем, причем шестеро из них — дети.

В целом в регионе на 39% увеличилась выявляемость хронического алкоголизма. По результатам анкетирования, которое проводилось в ходе диспансеризации, людям из группы риска дают направления к психиатрам-наркологам.

«Риск выявлен у 682 человек за четыре месяца. Большая часть — мужчины. 211 человек прошли консультацию у специалистов, около 30 встали на учет к наркологу. Медицинскую реабилитацию прошли 220 человек, 206 успешно ее закончили. 900 человек планируется закодировать. Также планируется пролечить специальным препаратом зависимых, такую помощь сейчас получают 10 человек», — отметила Оксана Чижова.

Ранее на совещании также затронули тему продажи алкоголя детям и преступления, совершенные в нетрезвом виде. Как отметил зампред Юрий Денисов, профилактические мероприятия должны тщательно планироваться, быть своевременными. Он подчеркнул, что действия не должны быть формальными.


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