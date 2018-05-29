В Вологде спасатели вытащили четырех человек из горящей многоэтажки

Четырех человек, в том числе — детей, спасли из горящей девятиэтажки в Вологде. Об этом сообщает 35media.ru .

Пожар произошел утром 29 мая, на улице Судоремонтной загорелась квартира в девятиэтажном доме. Очаг возгорания находился на балконе. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Вологодской области, виновником случившегося является 44-летний хозяин жилища — пьяный мужчина уснул с сигаретой.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через несколько минут после сообщения о возгорании. Кроме мужчины, из дома эвакуировали его соседей — женщину с двумя детьми.

«Огонь повредил пластиковое окно, дверь балкона и вещи, которые там хранились. Сумма ущерба — 70 тысяч рублей», — отмечено в сообщении.