Битва фитнес-клубов. Где самый дешевый абонемент в Пензе
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Обманутым дольщикам «Третьего Рима» удалось вернуть деньги
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
Бегавший по Вышнему Волочку лось натворил немало дел
Два саратовских лицея — лучшие в стране
В Госдуме потребовали ФАС разобраться с ценами на бензин
Россияне смогут платить за покупки с помощью селфи
Джефф Монсон получил гражданство России
Ученые выявили еще одну причину смертельной опасности алкоголя
Эксперты назвали топ-5 популярных продуктов у россиян
В трети российских пломбиров обнаружили нарушения
В России появятся аукционы подержанных авто
Болельщиков и футболистов защитит Черноморский флот

В Вологде спасатели вытащили четырех человек из горящей многоэтажки

29 мая в 16:56 124 просмотра
, в том числе — детей, спасли из горящей девятиэтажки в Вологде. Об этом сообщает 35media.ru.

" data-title="В Вологде спасатели вытащили четырех человек из горящей многоэтажки — Пенза-пресс, рунет за день">

Четырех человек, в том числе — детей, спасли из горящей девятиэтажки в Вологде. Об этом сообщает 35media.ru.

Пожар произошел утром 29 мая, на улице Судоремонтной загорелась квартира в девятиэтажном доме. Очаг возгорания находился на балконе. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Вологодской области, виновником случившегося является 44-летний хозяин жилища — пьяный мужчина уснул с сигаретой.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через несколько минут после сообщения о возгорании. Кроме мужчины, из дома эвакуировали его соседей — женщину с двумя детьми.

«Огонь повредил пластиковое окно, дверь балкона и вещи, которые там хранились. Сумма ущерба — 70 тысяч рублей», — отмечено в сообщении.

Фотография: http://35.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6978181/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...