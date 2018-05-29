В Пензе управляющие компании задолжали за электроэнергию

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области — ООО «ТНС энерго Пенза» — ежемесячно размещает на своем сайте список организаций, которые регулярно не платят за электричество.

Самую многочисленную группу потребителей с задолженностью составляют компании, осуществляющие управление многоквартирными домами.

По состоянию на май 2018 года, среди наиболее крупных должников, действующих на территории города Пензы, можно выделить следующие управляющие компании:

— ООО «Управляющая компания «ЛЕВ» — 10,22 млн рублей;

— ООО «Управляющая организация «Жилсервис-1» — 8,14 млн рублей;

— ООО «Управляющая компания «Жилсервис» — 7,74 млн рублей;

— ООО «Управляющая компания «Комфорт-Девелопмент» — 7,32 млн рублей;

— ООО «Управляющая компания «Комфорт» — 5,69 млн рублей;

— ООО «Надежда-6−1» — 5,08 млн рублей;

— ООО «УК «Альфа» — 4,94 млн рублей;

— ООО «МУП Первомайского района» — 4,89 млн рублей;

— ООО «Управляющая организация «Жилье 7−1» — 4,48 млн рублей;

— ООО «Новые кварталы» — 2,59 млн рублей.

Суммарный долг организаций перед «ТНС энерго Пенза» превышает 60 млн рублей.

Зачастую сами жители многоквартирных домов исправно перечисляют плату за потребленную электроэнергию и не знают, что до поставщика энергоресурса денежные средства доходят не в полном объеме.

Слабая платежная дисциплина и, как следствие, образование многомиллионной задолженности перед энергетиками ставят под сомнение не только эффективность управления многоквартирными домами компаниями-должниками, но и целесообразность сотрудничества с данными организациями.

С полным списком должников можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Пенза».