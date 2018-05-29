Бегавший по Вышнему Волочку лось натворил немало дел

Дикое животное прогулялось по центру Вышнего Волочка и устроило там погром. Об этом пишет afanasy.biz со ссылкой на минприроды Тверской области.

Местные жители заметили лося на нескольких улицах Вышнего Волочка, животное наведалось и на городской рынок.

«Лось бегал по городу целый день и нанес немало повреждений — у кого-то вытоптал грядки, у кого-то снес забор, у кого-то сломал теплицу», — отмечает портал.

Сохатого удалось поймать при помощи сетки от футбольных ворот. Ему вкололи успокоительное и вывезли в естественную среду обитания — лес. Ловили животное вместе с сотрудниками минприроды работники практически всех служб города: сотрудники ветстанции, МЧС, полиции, ГИБДД, ЧОП, а также охотники, предприниматели и местные жители.

В результате инцидента лось и люди не пострадали.