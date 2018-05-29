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Бегавший по Вышнему Волочку лось натворил немало дел

29 мая в 17:20 156 просмотров
afanasy.biz со ссылкой на минприроды Тверской области.

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Дикое животное прогулялось по центру Вышнего Волочка и устроило там погром. Об этом пишет afanasy.biz со ссылкой на минприроды Тверской области.

Местные жители заметили лося на нескольких улицах Вышнего Волочка, животное наведалось и на городской рынок.

«Лось бегал по городу целый день и нанес немало повреждений — у кого-то вытоптал грядки, у кого-то снес забор, у кого-то сломал теплицу», — отмечает портал.

Сохатого удалось поймать при помощи сетки от футбольных ворот. Ему вкололи успокоительное и вывезли в естественную среду обитания — лес. Ловили животное вместе с сотрудниками минприроды работники практически всех служб города: сотрудники ветстанции, МЧС, полиции, ГИБДД, ЧОП, а также охотники, предприниматели и местные жители.

В результате инцидента лось и люди не пострадали.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD-70254/

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