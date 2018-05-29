Пензенские власти выразили соболезнования родным Александра Глухова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава города Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Александра Глухова, который скончался на 81 году жизни.

«Александр Глухов родился 29 мая 1938 года в селе Красный Клим Нечаевского района. В 1968 окончил Пензенский политехнический институт по специальности «радиоинженер», в конце 70-х получил высшее политическое образование в системе партийной учебы в Университете марксизма-ленинизма Пензенского обкома КПСС.

Свою трудовую деятельность Александр Глухов начал учеником токаря на пензенском велозаводе, затем работал на заводе «Электроприбор», в Пензенском обкоме и Ленинском райкоме КПСС, Ленинском районном Совете народных депутатов, администрации Ленинского района Пензы, в правительстве области. В 1997 году избирался депутатом Законодательного Собрания области.

12 лет Александр Федорович возглавлял Пензенский областной Совет профсоюзов.

Среди коллег он имел репутацию инициативного, грамотного и умелого организатора, который всегда находил правильные решения стоящих перед ним задач.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Александра Федоровича Глухова, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области», — говорится в некрологе.