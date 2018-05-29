Пензенские власти выразили соболезнования родным Александра Глухова

«Александр Глухов родился 29 мая 1938 года в селе Красный Клим Нечаевского района. В 1968 окончил Пензенский политехнический институт по специальности «радиоинженер», в конце 70-х получил высшее политическое образование в системе партийной учебы в Университете марксизма-ленинизма Пензенского обкома КПСС.
Свою трудовую деятельность Александр Глухов начал учеником токаря на пензенском велозаводе, затем работал на заводе «Электроприбор», в Пензенском обкоме и Ленинском райкоме КПСС, Ленинском районном Совете народных депутатов, администрации Ленинского района Пензы, в правительстве области. В 1997 году избирался депутатом Законодательного Собрания области.
12 лет Александр Федорович возглавлял Пензенский областной Совет профсоюзов.
Среди коллег он имел репутацию инициативного, грамотного и умелого организатора, который всегда находил правильные решения стоящих перед ним задач.
Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Александра Федоровича Глухова, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области», — говорится в некрологе.