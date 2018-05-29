Битва фитнес-клубов. Где самый дешевый абонемент в Пензе
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Обманутым дольщикам «Третьего Рима» удалось вернуть деньги
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
ТФОМС Пензенской области — лидер качеству финансового менеджмента в РФ
Глава администрации Каменского района Грошев уходит с поста
Ряд районов Пензенской области слабо работает по выявлению суррогата
Система распознавания лиц откроет двери учреждений культуры
В Пензе управляющие компании задолжали за электроэнергию
В Пензенской области закодируют около тысячи алкоголиков
Пензенцам будут доходчивее объяснять закон о запрете продажи спиртного детям
Кузнецк выиграл 75 млн руб на благоустройство
Демонтированную площадку в Олимпийском парке восстановят спонсоры
Виктор Кувайцев призвал перед праздниками очистить город от объявлений

Пензенские власти выразили соболезнования родным Александра Глухова

29 мая в 17:59 192 просмотра
, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава города Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Александра Глухова, который скончался на 81 году жизни.

" data-title="Пензенские власти выразили соболезнования родным Александра Глухова — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава города Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Александра Глухова, который скончался на 81 году жизни.

«Александр Глухов родился 29 мая 1938 года в селе Красный Клим Нечаевского района. В 1968 окончил Пензенский политехнический институт по специальности «радиоинженер», в конце 70-х получил высшее политическое образование в системе партийной учебы в Университете марксизма-ленинизма Пензенского обкома КПСС.

Свою трудовую деятельность Александр Глухов начал учеником токаря на пензенском велозаводе, затем работал на заводе «Электроприбор», в Пензенском обкоме и Ленинском райкоме КПСС, Ленинском районном Совете народных депутатов, администрации Ленинского района Пензы, в правительстве области. В 1997 году избирался депутатом Законодательного Собрания области.

12 лет Александр Федорович возглавлял Пензенский областной Совет профсоюзов.

Среди коллег он имел репутацию инициативного, грамотного и умелого организатора, который всегда находил правильные решения стоящих перед ним задач.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Александра Федоровича Глухова, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области», — говорится в некрологе.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...