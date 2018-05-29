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Ряд районов Пензенской области слабо работает по выявлению суррогата

29 мая в 17:39 198 просмотров

В Пензенской области ряд муниципальных образований плохо работает в борьбе с суррогатным алкоголем. Об этом 29 мая на заседании комиссии по профилактике правонарушений в региональном правительстве сообщил представитель минсельхоза Павел Гусев.

«Мы ведем работу с 2012 года. Есть положительные сдвиги. Все предприятия подключены к системе ЕГАИС. Но, к сожалению, те, кто не хочет заниматься легальным бизнесом, уходят в тень. Если мы посмотрим анализ мониторинга из муниципальных образований, то увидим, что количество нарушений выявленных сокращается, но уменьшается и количество промониторенных объектов. Такая динамика — не во всех районах, Бессоновский, Городищенский районы хорошо работают.

Есть ряд муниципальных образований, которые этой работой не занимаются. Это Пачелмский, Бековский, Шемышейский, Вадинский районы. Напрашивается вывод о том, почему эта работа не ведется», — подчеркнул Павел Гусев.

Как отметил зампред Юрий Денисов, предоставленные данные будут проанализированы. Работа по борьбе с суррогатом должна быть поступательной и планомерной.


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