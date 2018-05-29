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ТФОМС Пензенской области — лидер качеству финансового менеджмента в РФ

29 мая в 17:54 164 просмотра

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования провел мониторинг качества финансового менеджмента территориальных фондов. Пензенский — в числе лидеров.

Как сообщили в региональном ТФОМС, цель мониторинга — повышение эффективности расходов бюджетов территориальных фондов ОМС и качества управления средствами обязательного медицинского страхования.

Специалисты оценивали точность финансового планирования, эффективность управления кредиторской задолженностью, своевременность осуществления межтерриториальных расчетов, качество работы по восстановлению средств обязательного медицинского страхования и др.

В результате по итогам 2017 года, ТФОМС Пензенской области занял первое место в рейтинге среди 86 субъектов.


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