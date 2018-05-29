Как сообщили в региональном ТФОМС, цель мониторинга — повышение эффективности расходов бюджетов территориальных фондов ОМС и качества управления средствами обязательного медицинского страхования.

Специалисты оценивали точность финансового планирования, эффективность управления кредиторской задолженностью, своевременность осуществления межтерриториальных расчетов, качество работы по восстановлению средств обязательного медицинского страхования и др.

В результате по итогам 2017 года, ТФОМС Пензенской области занял первое место в рейтинге среди 86 субъектов.