Пензенец заявил, что его друг погиб во время магического ритуала

В Пензе осудили мужчину, который в 2015 году зарезал 38-летнего приятеля.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, двое приятелей выпивали и обсуждали будущий совместный бизнес-проект. Во время общения гость грубо высказался о бывшей девушке хозяина квартиры, между мужчинами разгорелся конфликт.

Хозяин жилища ударил друга головой по носу, а тот в ответ ударил его в область груди лежавшим на столешнице штык-ножом «Карл Густав» 1896 года (хозяин квартиры увлекался коллекционированием холодного оружия).

Когда пензенец осознал, что случилось, позвонил жене и попросил ее вызвать «скорую». Но мужчина скончался от полученной травмы до прибытия медработников.

Дело долго рассматривали, поскольку подозреваемый в ходе расследования сначала признал вину, а затем отказался от своих слов и постоянно менял показания.

В судебном заседании он настаивал на непричастности к смерти товарища. Пояснял, что погибший сам ударил себя ножом во время проведения какого-то ритуала, поскольку он увлекался философией, религией и бывал в Индии, Египте, Гоа и Филиппинах.

«Многочисленные экспертизы доказали, что версии злоумышленника несостоятельны. Погибший же не состоял в сектах, не употреблял наркотики, занимался спортом, воспитывал двоих детей, имел успешный бизнес и позитивный жизненный настрой», — пояснили в пресс-службе.

В результате суд признал пензенца виновным в убийстве и назначил ему девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.