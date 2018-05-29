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Пензенцы задолжали по алиментам более 793 млн руб (видео)

29 мая в 19:46 166 просмотров
«Судебные приставы — детям». Она проводится ежегодно в преддверии Дня защиты детей. В ее рамках ведомство активизирует работу с должниками по алиментам. Начальник пензенского управления федеральной службы судебных приставов Евгений Пазечко совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Еленой Столяровой провели личный прием граждан.

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В России стартовала акция «Судебные приставы — детям». Она проводится ежегодно в преддверии Дня защиты детей. В ее рамках ведомство активизирует работу с должниками по алиментам. Начальник пензенского управления федеральной службы судебных приставов Евгений Пазечко совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Еленой Столяровой провели личный прием граждан.

«Бывший муж не платит алименты». Подавляющее большинство историй от пришедших в управление федеральной службы судебных приставов начинаются одинаково. Главный судебный пристав региона Евгений Пазечко и уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказы о человеческом равнодушии и нежелании выполнять родительские обязанности слышат почти каждый день. На личные приемы люди приходят, отчаявшись найти понимание по вопросам содержания общих детей у бывших вторых половин.

Жители региона должны собственным детям больше 793 миллионов рублей. Однако судебные приставы проявляют сдержанный оптимизм, четыре года назад задолженность составляла миллиард рублей.

«Количество исполнительных производств по взысканию алиментов снижается, это говорит о том, что меньше стали предъявлять, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что начали активнее работать по направлению постановления на удержание заработной платы должников, а безработные алиментщики стали чаще трудоустраиваться», — отметил Евгений Пазечко.

За постепенным снижением количества должников кроется масштабная работа. Как правило, решение вопросов взыскания алиментов требует индивидуальных решений, искать которые приходится не только приставам, но и социальным службам.

«Проблема заключается в том, что, как правило, многие должники работают неофициально или вообще не трудятся, и за ними абсолютно ничего нет, ни имущественного ресурса, ни денежного», — сказала Елена Столярова.

В региональном управлении судебных приставов обещают помочь всем обратившимся. Приемы граждан по личным вопросам проводят два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Кроме того, работает специальная «горячая линия» по вопросам взыскания алиментов по телефону 90−65−35. С недавних пор заявление на взыскание алиментов можно подать через интернет, сообщает телеканал «Экспресс».


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