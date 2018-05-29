Пензенцам рассказали, куда жаловаться на аварийные детские площадки (видео)

Активный отдых детей на природе или во дворе иногда заканчивается травмами. Летом с наступлением каникул у школьников значительно возрастает количество ссадин, ушибов, растяжений, вывихов и переломов. Зачастую опасность могут представлять горки, качели и карусели во дворах. Как уберечь детей от беды, рассказали пензенские специалисты.

С наступлением теплых деньков качели, горки и карусели во дворах пользуются у детворы повышенным спросом. Подгнившими и проржавевшими аттракционами советского времени никого не удивишь. Больше чем на половине детских площадок в Пензе — именно такие качели. Однако и безопасность новых вызывает большие сомнения.

Дети могут получить травмы и рядом с каруселями во дворе. Обычные догонялки привели сына Анжелики Шумилиной на больничную койку.

«Дети играли, он упал, думали, что растяжение или вывих, а оказался перелом со смещением. Вызвали «скорую», в больницу отвезли», рассказала пострадавшего.

В травмпункте областной клинической больницы имени Филатова ведут свою статистику. С переломами, вывихами, ушибами, и ссадинами к ним ежегодно попадают до полутора тысяч детей.

«Весна и лето — это пик травматизма. Один из тяжелых случаев — падение с высоты, серьезные травмы после этого бывают. Недавно выписался ребенок, который упал с дерева, сломал бедро», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы им. Филатова Дмитрий Василистов.

Ремонт детских площадок должны проводить ежегодно. Если капитально заменить конструкции во всех дворах сразу точно не получится, то привести в порядок после зимы их обязаны. Детская площадка может быть на балансе ТСЖ или управляющей компании. Если аварийные или бесхозные качели стали причиной травмы ребенка, лиц, отвечающих за состояние детской площадки, могут привлечь к ответственности.

«Можно обратиться в полицию, следственный комитет и прокуратуру, куда угодно. Дело в том, что информация, которая поступает из медицинских учреждений по фактам травматизма аккумулируется. Она переходит в СК, где мы проводим предварительную оценку, регистрируем сообщение о преступлении или рассматриваем ситуацию в иной плоскости», — рассказал и. о. руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Владимир Фомин.

Чтобы прогулку во дворе, сквере или парке не омрачили травмы, к выбору места отдыха необходимо подходить серьезно. Осмотрите конструкцию качелей. Проверьте, хорошо ли закреплены части. Родительская внимательность поможет избежать не только легких царапин, но и серьезных травм, сообщает телеканал «Экспресс».