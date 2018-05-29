В Пензе родители заплатят меньше за путевки в пришкольные лагеря (видео)

Летняя оздоровительная кампании стала одной из тем прямого эфира на радио «Эхо Пензы». На вопросы Семена Вахштайна ответил начальник управления образования Юрий Голодяев.

По словам главного педагога города, этим летом при школах областного центра откроется 56 лагерей. В первую смену отдохнет 6750 детей. Вторая смена будет работать лишь в пяти учреждениях образования. Количество учащихся, которые будут посещать лагерь, составит 250 человек.

«Количество вторых смен меньше, чем планировали. И мы понимаем, что всегда найдутся родители, которые захотят оставить детей в лагере, под присмотром опытных педагогов, а не дома без внимания», — сказал он.

Что касается родительской платы за пребывание ребенка, то в 2018 году она будет ниже, чем в 2017-м, и составит 33% от полной стоимости путевки. Родители должны будут заплатить 1045 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».