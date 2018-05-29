В Пензе родители заплатят меньше за путевки в пришкольные лагеря (видео)

По словам главного педагога города, этим летом при школах областного центра откроется 56 лагерей. В первую смену отдохнет 6750 детей. Вторая смена будет работать лишь в пяти учреждениях образования. Количество учащихся, которые будут посещать лагерь, составит 250 человек.
«Количество вторых смен меньше, чем планировали. И мы понимаем, что всегда найдутся родители, которые захотят оставить детей в лагере, под присмотром опытных педагогов, а не дома без внимания», — сказал он.
Что касается родительской платы за пребывание ребенка, то в 2018 году она будет ниже, чем в 2017-м, и составит 33% от полной стоимости путевки. Родители должны будут заплатить 1045 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».