В Кузнецке прошел «Борцовский бал» (видео)

В школе греко-римской борьбы в городе Кузнецке Пензенской области подвели итоги учебного года. Он изобиловал напряженными тренировками и победами в турнирах. Спортсменов, показавших выдающиеся результаты, чествовали на «Борцовском балу».

В 2018 году местом встречи спортсменов стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный». «Борцовский бал» — вечер, когда не только подводят итоги года, но и принимают в братство новичков. Перед лицом тренеров и родителей они произнесли торжественную клятву.

За прошедший учебный год кузнечане одержали немало побед и завоевали медали турниров, которые проходили в различных городах страны. Лучших представителей кузнецкой школы борьбы пригласили на сцену, им вручили удостоверения о присвоении спортивных разрядов и ценные подарки.

«Один мастер спорта и 12 кандидатов, четверо вошли в состав сборной страны», — рассказал старший тренер Пензенской области по борьбе Павел Лопатинский.

С окончанием спортивного сезона собравшихся поздравил глава администрации Кузнецка. По словам Сергея Златогорского в городе заложены прочные традиции и созданы все условия для подготовки спортсменов самого высокого уровня.

«Желаю всем новых достижений, чтобы все добились максимума, который доступен спортсмену в этом виде спорта», — сказал он.

В этот вечер наград удостоились не только призеры турниров, но и борцы, которые делают лишь первые шаги в спорте. Для зрителей организаторы «Борцовского бала» провели лотерею и вручили ее победителям подарки, сообщает телеканал «Экспресс».