Пензенским школьникам рассказали о правилах пользования мотоциклами (видео)

Мотоциклисты Пензы помогли сотрудникам ГИБДД. Они провели для детей из центра «Спутник» специальное занятие. Кроме рассказа о правилах пользования мотоциклами, для школьников устроили показательное выступление.

«В ходе мероприятия представители мотосообщества и пожарно-спасательного центра рассказали детям о важности экипировки, правилах вождения мототранспортных средств. Сотрудники ГАИ и «Спутника» обратили внимание детей на причины ДТП с участием мотоциклов», — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Этот необычный урок совместными усилиями устроили педагоги центра юных инспекторов дорожного движения «Спутник», сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра и инспекторы ДПС.

Пензенские «Ночные волки» призвали подрастающее поколение к соблюдению правил поведения на дороге. Еще не раз они сделают это в рамках других встреч под общим названием «Внимание, дети!», сообщает телеканал «Экспресс».