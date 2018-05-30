Левин обсудил с зареченцами сложности при получении статуса ТОСЭР

Сотрудникам «Старта» Леонид Левин рассказал о работе Госдумы, новых законах, выполнении наказов избирателей и работе, которая ведется с обращениями зареченцев. В завершении встречи он вручил работникам благодарственные письма, сообщили в общественной приемной депутата.



Также Леонид Левин посетил испытательную площадку, где ознакомился с современными разработками градообразующего предприятия и обсудил их экспортные перспективы с руководством завода.

В рамках визита депутата в администрации города прошло совещание актива по теме преодоления обстоятельств, препятствующих получению ЗАТО Заречный статуса ТОСЭР.