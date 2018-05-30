В Пензе проверят деятельность МУП «Спецбюро»

В МУП «Спецбюро» образовалась задолженность по зарплате. Как выходить из этой ситуации, обсуждали на совещании в администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, одной из причин образования долгов стало то, что МУП несет большие затраты по содержанию кладбищ, в частности, по уборке и вывозу мусора. А внебюджетный доход предприятия во многом зависит от сезонной торговли товаров ритуального назначения.

Глава горадминистрации Виктор Кувайцев поручил финансовому управлению и управлению муниципального имущества выехать на предприятие и организовать проверку его финансово-хозяйственной деятельности, а также срочно оплатить выполненные МУПом работы по благоустройству.

«Все внебюджетные доходы направьте на погашение задолженности. За июнь общими усилиями мы должны решить вопрос с выплатой зарплаты работникам. У каждого их них есть семьи, которые нужно содержать», — сказал мэр директору предприятия.