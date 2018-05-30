Представитель «Дамате» выступил на конференции во Франции

В коммуне Шатобур во Франции собрались представители крупнейших производителей и переработчиков индейки из разных стран мира, сотрудники кормовых и ветеринарных предприятий, руководители и ведущие специалисты AviagenTurkeys — мирового лидера в области генетики и селекции племенной индейки. Они обсудили селекционные достижения, новые тренды в кормлении, также на конференции анонсировались новые кроссы индейки. Особое внимание участники уделили вопросам биозащиты и профилактики заболеваний птицы.



Представитель ГК «Дамате» Эдуард Маилян рассказал об истории развития птицеводческой отрасли в России с момента распада СССР и отметил доминирующую роль мясного птицеводства в ее восстановлении.



«Россия выходит в лидеры мирового рынка, немаловажную роль в этом процессе играют достижения группы компаний «Дамате». Поэтому участие в международных конференциях является очень важным для представителей индейководческой отрасли России. Это дает возможность обменяться информацией и опытом с лучшими представителями отрасли со всего мира», — прокомментировал он.



Стоит отметить, что специалисты компании являются признанными экспертами в области выращивания индейки, их позиция неизменно вызывает интерес у зарубежных коллег.



Индейководство активно развивается в России — прирост составляет порядка 25% в год. Специалисты уверены: эта цифра будет только увеличиваться, так как спрос на мясо этой птицы очень высок.