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Представитель «Дамате» выступил на конференции во Франции

30 мая в 10:17 274 просмотра
, посвященной вопросам развития индейководческой отрасли.

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Директор по птицеводству ГК «Дамате» Эдуард Маилян выступил с докладом на конференции AviagenTurkeys во Франции, посвященной вопросам развития индейководческой отрасли.

В коммуне Шатобур во Франции собрались представители крупнейших производителей и переработчиков индейки из разных стран мира, сотрудники кормовых и ветеринарных предприятий, руководители и ведущие специалисты AviagenTurkeys — мирового лидера в области генетики и селекции племенной индейки. Они обсудили селекционные достижения, новые тренды в кормлении, также на конференции анонсировались новые кроссы индейки. Особое внимание участники уделили вопросам биозащиты и профилактики заболеваний птицы.

Представитель ГК «Дамате» Эдуард Маилян рассказал об истории развития птицеводческой отрасли в России с момента распада СССР и отметил доминирующую роль мясного птицеводства в ее восстановлении.

«Россия выходит в лидеры мирового рынка, немаловажную роль в этом процессе играют достижения группы компаний «Дамате». Поэтому участие в международных конференциях является очень важным для представителей индейководческой отрасли России. Это дает возможность обменяться информацией и опытом с лучшими представителями отрасли со всего мира», — прокомментировал он.

Стоит отметить, что специалисты компании являются признанными экспертами в области выращивания индейки, их позиция неизменно вызывает интерес у зарубежных коллег.

Индейководство активно развивается в России — прирост составляет порядка 25% в год. Специалисты уверены: эта цифра будет только увеличиваться, так как спрос на мясо этой птицы очень высок.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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