Мероприятие приурочено к Дню города и пройдет в сквере имени В. Г. Белинского .

На фестивале о себе расскажут пензенские общественные организации, городские сообщества, социальные предприниматели, творческие коллективы и те, кто делает жизнь в городе красочнее и добрее, сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодный фестиваль «Добрая Пенза — 2018» проводится по типу благотворительной ярмарки. На выставочных местах участники могут организовывать яркие экспозиции о своей деятельности, проводить различные мастер-классы, консультации, благотворительные акции. Помимо этого, для гостей мероприятия выступят вокалисты, танцоры и исполнители. На зеленых газонах будут организованы интерактивные площадки.