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НКО приглашают на фестиваль «Добрая Пенза — 2018»

30 мая в 10:29 340 просмотров
(0+), который состоится 12 июня.

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Пензенцев приглашают на добрый городской фестиваль (0+), который состоится 12 июня.

Мероприятие приурочено к Дню города и пройдет в сквере имени В. Г. Белинского.

На фестивале о себе расскажут пензенские общественные организации, городские сообщества, социальные предприниматели, творческие коллективы и те, кто делает жизнь в городе красочнее и добрее, сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодный фестиваль «Добрая Пенза — 2018» проводится по типу благотворительной ярмарки. На выставочных местах участники могут организовывать яркие экспозиции о своей деятельности, проводить различные мастер-классы, консультации, благотворительные акции. Помимо этого, для гостей мероприятия выступят вокалисты, танцоры и исполнители. На зеленых газонах будут организованы интерактивные площадки.


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