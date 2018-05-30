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Орловчане приехали перенимать опыт Пензенской области

30 мая в 10:32 330 просмотров
, экскурсия по объектам городской инфраструктуры.

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В Пензу прибыла делегация Орловской области. В плане визита — совещание по обмену опытом, экскурсия по объектам городской инфраструктуры.

«В каждом регионе есть то, что привлекает инвесторов, я уверен: у нас много точек соприкосновения, это позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество. В Орловской области развивается сельское хозяйство, регион занимает лидирующие позиции в стране в этой сфере», — отметил Иван Белозерцев на совещании 30 мая.

Глава Пензенского региона также сообщил об успехах в промышленности, развитии кластерного бизнеса, рассказал о том, как в области идет работа по привлечению туристов. Гостям показали фильм о развитии региона.

«Нас многое объединяет. Я благодарен, что вы приехали к нам. Вы пригласили нас в Орловскую область, планируем посетить ее, может быть, в конце августа. Нам это очень интересно», — отметил он.

«Наша делегация с восхищением смотрит на увиденное в области, думаем, какие шаги нам нужно сделать, чтобы достичь того же. Нам нужно более тесно выстраивать сотрудничество. Мы отметили, что вы лидеры по многим сферам, мы этот опыт должны изучить и попытаться реализовать у себя в регионе. Сегодняшний визит — это очередной шаг на пути решения важных стратегических задач», — отметил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и поблагодарил за радушную встречу.

Ранее Орловская и Пензенская области в рамках визита Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.


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