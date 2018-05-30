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«Саратовские авиалинии» прекращают деятельность 30 мая

30 мая в 10:59 384 просмотра
«Саратовские авиалинии» заявила о прекращении деятельности с 30 мая, так как не получено сообщений от Росавиации о дальнейшей судьбе.

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении деятельности с 30 мая, так как не получено сообщений от Росавиации о дальнейшей судьбе.

«Никаких официальных итогов решений от ведомства в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая», — отмечается на сайте акционерного общества.

Всем, кто купил билеты на рейсы, вернут деньги или предложат добраться до места самолетами других перевозчиков. Как сообщает «Первый канал», Росавиация в настоящее время работает над поиском авикомпаний, готовых взять маршруты «саратовцев».

Напомним, в Пензенской области «Саратовские авиалинии» обслуживали южные маршруты. Теперь пензецам придется либо возвращать билеты, либо ждать нового перевозчика.

Проблемы у авиакомпании начались после крушения самолета Ан-148 в Домодедово. Борт направлялся из Москвы в Оренбургскую область. Погиб 71 человек. Ранее из-за крупной авикатастрофы (в Казани разбился борт Boeing 737, погибли 50 человек) прекратили работу компании «Татарстан» и «Ак Барс Аэро».


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