«Саратовские авиалинии» прекращают деятельность 30 мая

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении деятельности с 30 мая, так как не получено сообщений от Росавиации о дальнейшей судьбе.

«Никаких официальных итогов решений от ведомства в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая», — отмечается на сайте акционерного общества.

Всем, кто купил билеты на рейсы, вернут деньги или предложат добраться до места самолетами других перевозчиков. Как сообщает «Первый канал», Росавиация в настоящее время работает над поиском авикомпаний, готовых взять маршруты «саратовцев».

Напомним, в Пензенской области «Саратовские авиалинии» обслуживали южные маршруты. Теперь пензецам придется либо возвращать билеты, либо ждать нового перевозчика.

Проблемы у авиакомпании начались после крушения самолета Ан-148 в Домодедово. Борт направлялся из Москвы в Оренбургскую область. Погиб 71 человек. Ранее из-за крупной авикатастрофы (в Казани разбился борт Boeing 737, погибли 50 человек) прекратили работу компании «Татарстан» и «Ак Барс Аэро».