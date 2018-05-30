Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Битва фитнес-клубов. Где самый дешевый абонемент в Пензе
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
Главы Орловской и Пензенской областей подписали план совместной работы
В Пензе крупные торговые центры подключились к «Ростелекому»
В Пензу на заседание молодежного парламента приедет депутат Госдумы
Орловчане приехали перенимать опыт Пензенской области
Представитель «Дамате» выступил на конференции во Франции
Левин обсудил с зареченцами сложности при получении статуса ТОСЭР
Пензенская область представлена на всемирной фермерской Генассамблее
В Пензе «Поиск провинции» пройдет 9 июня
В. Лидин: Главная ценность — это человек, его благополучие и самореализация
«Дамате» использует дополненную реальность в рекламе индибургеров

Белозерцев и Клычков обсудили возможности сотрудничества двух регионов

30 мая в 11:16 258 просмотров

Глава Пензенской области Иван Белозерцев и временно исполняющий обязанности губернатора и председателя правительства Орловской области Андрей Клычков обсудили вопросы сотрудничества на двусторонней встрече 30 мая.

Представители орловской делегации побывали в лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Иван Белозерцев отметил, что пензенские школьники тоже могли бы посещать Орловскую область, с которой связаны имена выдающихся литераторов России Тургенева, Лескова, Андреева, Фета, сообщает пресс-центр облправительства.

«Сегодня у нас насыщенная программа, мы намерены ознакомить наших коллег из Орловской области с работой медицинских, культурных, спортивных учреждений. Планируем показать им жилищно-коммунальные объекты, на примере которых продемонстрировать способы решения вопросов благоустройства, комплексного развития территорий», — отметил пензенский губернатор.

Андрей Клычков поблагодарил Ивана Белозерцева за приглашение и выразил уверенность в эффективности сотрудничества.

«Пензенская область достигла высоких результатов по многим направлениям: в сфере промышленности, IT-технологий, жилищного строительства. Есть большой потенциал в культурной сфере — детство и отрочество Михаил Юрьевич Лермонтов провел у вас, но также и наш земляк Николай Семенович Лесков тоже здесь взялся за перо, мы очень ценим культурные связи с Пензенской областью», — пояснил глава Орловской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/87081/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...