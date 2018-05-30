Белозерцев и Клычков обсудили возможности сотрудничества двух регионов

Глава Пензенской области Иван Белозерцев и временно исполняющий обязанности губернатора и председателя правительства Орловской области Андрей Клычков обсудили вопросы сотрудничества на двусторонней встрече 30 мая.

Представители орловской делегации побывали в лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Иван Белозерцев отметил, что пензенские школьники тоже могли бы посещать Орловскую область, с которой связаны имена выдающихся литераторов России Тургенева, Лескова, Андреева, Фета, сообщает пресс-центр облправительства.

«Сегодня у нас насыщенная программа, мы намерены ознакомить наших коллег из Орловской области с работой медицинских, культурных, спортивных учреждений. Планируем показать им жилищно-коммунальные объекты, на примере которых продемонстрировать способы решения вопросов благоустройства, комплексного развития территорий», — отметил пензенский губернатор.

Андрей Клычков поблагодарил Ивана Белозерцева за приглашение и выразил уверенность в эффективности сотрудничества.

«Пензенская область достигла высоких результатов по многим направлениям: в сфере промышленности, IT-технологий, жилищного строительства. Есть большой потенциал в культурной сфере — детство и отрочество Михаил Юрьевич Лермонтов провел у вас, но также и наш земляк Николай Семенович Лесков тоже здесь взялся за перо, мы очень ценим культурные связи с Пензенской областью», — пояснил глава Орловской области.