Ученые создали из черной смородины безопасную краску для волос

Специалисты из Великобритании вывели формулу безопасной краски для волос. В качестве основного ингредиента они использовали черную смородину, сообщает телеканал «360».

Для создания красителя химики взяли жмых, который образуется после удаления сока из ягод. Итогом стал сине-фиолетовый продукт, цвет которого сохраняется даже после 12 циклов мытья головы.

По словам руководителя научного проекта Ричарда Блэкберна, добыча сырья для подобного средства окрашивания не требует применения особых технологий. Кроме того, изобретение не принесет вреда тем, кто хочет изменить цвет волос.

Специалистам удалось минимизировать возможные аллергические реакции на созданную ими краску. В этом состоит ее главное отличие от аналогичных продуктов, в основе которых лежат химические вещества.