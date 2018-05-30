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Буйвол рогами откинул льва, спасая ящерицу

30 мая в 11:28 190 просмотров
, схватившего ящерицу.

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В Национальном парке Крюгера в ЮАР произошел необычный инцидент. Буйвол поднял на рога львенка, схватившего ящерицу.

Молодой лев нес добычу, когда его заметил бык. Он подбежал, подбросил хищника рогами. Представители семейства кошачьих после этого решили убраться подальше.

Бык еще долго стоял, охраняя рептилию, пишет РИА Новости.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=9yNd1Meg0AY

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