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Городищенка заплатит 30 тысяч рублей за пощечины полицейскому

30 мая в 11:44 272 просмотра

25-летнюю жительницу Городища Пензенской области оштрафовали за применение насилия в отношении полицейского во время исполнения им должностных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда, 7 апреля капитан полиции приехал в квартиру на Комсомольской улице, где, по оперативной информации, человека ударили ножом. На месте он обнаружил раненого мужчину. Когда прибывшие медики начали оказывать пострадавшему помощь, пришла пьяная женщина.

Она вела себя агрессивно и мешала медработникам, полицейский вывел ее в прихожую и потребовал успокоиться. Дебоширке это не понравилось и она накинулась на него с пощечинами.

В результате женщине назначили штраф — 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.


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