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В Пензе крупные торговые центры подключились к «Ростелекому»

30 мая в 11:52 180 просмотров
«Ростелеком» создал оптическую инфраструктуру связи для пензенских торговых центров «Фомич», «Елена» и «Семейный». Это позволило перейти от традиционных телеком-сервисов к цифровым решениям.

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«Ростелеком» создал оптическую инфраструктуру связи для пензенских торговых центров «Фомич», «Елена» и «Семейный». Это позволило перейти от традиционных телеком-сервисов к цифровым решениям.

Кроме скоростного интернета, арендаторам площадей теперь доступны «Виртуальная АТС», «IP-видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ для бизнеса», «Управляемый Wi-Fi». Бизнесмены могут выбрать как моно-услугу, так и пакетное предложение с учетом их потребностей.

«Наличие оптической инфраструктуры в торговых и офисных центрах позволяет даже небольшим компаниям получить высокотехнологичные услуги связи с минимальными затратами на приобретение оборудования. Специально для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» разработал комплексное предложение «Быть в плюсе», с помощью которого можно пользоваться интернетом и цифровыми сервисами со значительной экономией», — отметил директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Так, с помощью решения «Быть в плюсе» можно организовать многоканальную телефонную связь, вести удаленное видеонаблюдение, предоставить сотрудникам и клиентам Wi-Fi-доступ в интернет и качественный телевизионный HD-контент. В апреле пакетное предложение пополнилось услугой SMS-реклама, она позволяет снизить затраты на привлечение новых покупателей, настроить списки рассылки, повысить продажи по существующей базе, а также отследить эффективность и окупаемость рекламных кампаний.

Получить дополнительную информацию об услугах и оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8−800−200−3000, а также на сайте http://penza.rt.ru.

Фотография: фото предоставлено компанией "Ростелеком"

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