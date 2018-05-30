Компания Apple заблокировала обновления Telegram для iOS

Компания Apple блокирует обновления Telegram для iOS по всему миру. Это сделали из-за того, что Роскомнадзор потребовал удалить приложение из App Store и не рассылать сервисные push-уведомления в России

Однако само приложение все еще доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщает РБК.

При этом для пользователей Android все обновления приложения Telegram доступны, в том числе — последняя версия, в которой учтены новые общие правила конфиденциальности персональных данных GDPR. По новым правилам, работающие в Европе медийные компании должны получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных. В противном случае им грозит административный штраф: для компаний — до €20 млн, или 4% годового оборота.

В Telegram отметили, что пользователи приложения могут запросить у администрации копию всех своих персональных данных, которые хранятся в мессенджере. Для этого нужно обратиться к сотруднику по защите данных.

Напомним, Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля на основании решения Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Блокировка осуществляется из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.