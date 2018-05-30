Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Битва фитнес-клубов. Где самый дешевый абонемент в Пензе
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
Витаминные добавки бесполезны для здоровья — ученые
Буйвол рогами откинул льва, спасая ящерицу
Ученые создали из черной смородины безопасную краску для волос
«Саратовские авиалинии» прекращают деятельность 30 мая
Космодром Байконур станет гражданским
Пособие на детей до трех лет увеличат к концу года
Бегавший по Вышнему Волочку лось натворил немало дел
В Вологде спасатели вытащили четырех человек из горящей многоэтажки
Два саратовских лицея — лучшие в стране
В Госдуме потребовали ФАС разобраться с ценами на бензин

Компания Apple заблокировала обновления Telegram для iOS

30 мая в 12:02 168 просмотров
, что Роскомнадзор потребовал удалить приложение из App Store и не рассылать сервисные push-уведомления в России

" data-title="Компания Apple заблокировала обновления Telegram для iOS — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания Apple блокирует обновления Telegram для iOS по всему миру. Это сделали из-за того, что Роскомнадзор потребовал удалить приложение из App Store и не рассылать сервисные push-уведомления в России

Однако само приложение все еще доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщает РБК.

При этом для пользователей Android все обновления приложения Telegram доступны, в том числе — последняя версия, в которой учтены новые общие правила конфиденциальности персональных данных GDPR. По новым правилам, работающие в Европе медийные компании должны получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных. В противном случае им грозит административный штраф: для компаний — до €20 млн, или 4% годового оборота.

В Telegram отметили, что пользователи приложения могут запросить у администрации копию всех своих персональных данных, которые хранятся в мессенджере. Для этого нужно обратиться к сотруднику по защите данных.

Напомним, Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля на основании решения Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Блокировка осуществляется из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...