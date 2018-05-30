Главы Орловской и Пензенской областей подписали план совместной работы

30 мая состоялось подписание двух важных документов о сотрудничестве между Пензенской и Орловской областями.

Губернатор Иван Белозерцев и врио главы Орловской области Андрей Клычков подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами субъектов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничеств, которое заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятия рассчитаны на 2018−2020 годы.

«Любой губернатор переживает за свой регион, важно, чтобы создавались условия для развития образования, социальной и других сфер. Есть у нас накопленный опыт, мы готовы поделиться им с коллегами. Но существуют и проблемы, ряд из них хорошо решается в Орловской области. Я с благодарностью принял предложение посетить ее в августе. Мы обязательно подготовимся и посмотрим, какие вопросы необходимо обратить внимание», — сказал Иван Белозерцев, особо отметив интересные подходы орловчан к расходованию бюджетных средств, к привлечению инвесторов с предоставлением им преференций.

Андрей Клычков, в свою очередь, подчеркнул важность работы, которую проводит Пензенский регион в сфере промышленности и сельского хозяйства.

«Отрадно, что по индексу промышленного производства вы смогли выйти на погашение дебиторской задолженности. Все ваши успехи — это повод для изучения и внедрения. У нас, в свою очередь, есть хороший накопленный потенциал в части агропромышленного комплекса. Но мы отстаем в части животноводства, а Пензенская область здесь является лидером, мы изучим это опыт», — заметил он.

Спикер Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин и председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Мозалевский также подписали соглашение о сотрудничестве парламентов.

В заключение стороны обменялись сувенирами.