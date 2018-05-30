В Пензе четыре НКО получили деньги на реализацию проектов

В конкурсном отборе приняли участие четыре некоммерческие организации.
В итоге все конкурсанты получили средства на реализацию проектов. Два проекта заняли третье место и получили по 10 тысяч рублей, а двум победителям вручили по 25 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Проекты будут осуществлены в мае-июне 2018 года. Поддержку в их реализации окажет многофункциональный молодежный центр Пензенской области.
Отмечается, что в третьем-четвертом квартале областное министерство образования проведет конкурс антинаркотической направленности среди студенческих волонтерских объединений.