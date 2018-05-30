В пензенском МАУ «Детское и лечебное питание» нашли финансовые нарушения

В Пензе за четыре месяца выявили ряд нарушений в сфере расходования бюджетных денег. Проблему обсудили на совещании у мэра Виктора Кувайцева.

Как сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, было проведено 23 контрольных мероприятия, в ходе которых выявлены факты нецелевого, неэффективного и неправомерного использования средств бюджета города, нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Значительный объем нарушений специалисты нашли в МАУ «Детское и лечебное питание», в школах № 67 и № 68.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы проверок МАУ «Детское и лечебное питание» и школы № 70 передали в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе мэрии.

«Проведенные проверки учреждений еще раз показали, что многие из них продолжают халатно относиться к оформлению локально-распорядительных документов, а также оправдательных документов по фактам финансово-хозяйственной жизни учреждений», — отметила Ольга Завьялкина.

В связи с этим и для эффективного расходования бюджетных средств и создания конкурентной среды была рассмотрена целесообразность осуществления закупок, в том числе и в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщает пресс-служба горадминистрации. Мэр Виктор Кувайцев поручил разработать типовое положение по закупочной деятельности учреждений.

«Процесс закупок должен быть максимально конкурентным и прозрачным», — подчеркнул он.