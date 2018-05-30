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Витаминные добавки бесполезны для здоровья — ученые

30 мая в 13:21 66 просмотров
, что наиболее популярные витаминные и минеральные добавки бесполезны для здоровья, сообщает телеканал «360».

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Исследователи из Канады выяснили, что наиболее популярные витаминные и минеральные добавки бесполезны для здоровья, сообщает телеканал «360».

Специалисты изучили отчеты испытаний поливитаминов, опубликованные с 2012 по 2017 год. Они выяснили, что наиболее продаваемые добавки — витамины группы D, C и кальций не оказывают значимого влияния на состояние человека при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов, инсультов или преждевременной смерти.

«Эти данные свидетельствуют о том, что люди должны понимать, какие добавки они принимают, а также, что эти средства им подходят», — пояснили специалисты.

Они сообщили, что согласно всем исследованиям витаминных добавок, наиболее полезными остаются необработанные растительные продукты, в том числе — овощи, фрукты и орехи.


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