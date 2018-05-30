Пензенские ребята съездили в Москву от Яндекс. Лицея

Как сообщили в пресс-службе компании «Яндекс», всего выпустились 27 пензенских ребят. Они вместе со школьниками из Саратова, Калуги, Тамбова за два года научились программировать на языке Python: прошли теоретический курс, решили более сотни задач и выполнили три больших проекта.
Для лучших из выпускников организовали поездку в Москву. Они встретились с командой Яндекс. Лицея, познакомились с компанией в целом и ее сотрудниками.
В Пензе работает три площадки Яндекс. Лицея, на которых продолжает обучение 29 школьников.