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Пензенские ребята съездили в Москву от Яндекс. Лицея

30 мая в 13:42 346 просмотров

Пензенские школьники успешно завершили обучение в Яндекс. Лицее. Лучшие из них съездили в московский офис Яндекса и поучаствовали в мини-хакатоне.

Как сообщили в пресс-службе компании «Яндекс», всего выпустились 27 пензенских ребят. Они вместе со школьниками из Саратова, Калуги, Тамбова за два года научились программировать на языке Python: прошли теоретический курс, решили более сотни задач и выполнили три больших проекта.

Для лучших из выпускников организовали поездку в Москву. Они встретились с командой Яндекс. Лицея, познакомились с компанией в целом и ее сотрудниками.

В Пензе работает три площадки Яндекс. Лицея, на которых продолжает обучение 29 школьников.


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