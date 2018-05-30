Виновник смертельного ДТП под Шемышейкой сядет на два года

Как сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда, молодой человек утром 30 декабря ехал за рулем автомобиля Lada Kalina из Шемышейки в Пензу, с ним в салоне сидели три пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. На 24 километре дороги «Пенза-Шемышейка-Лопатино» автомобиль занесло, он вылетел в кювет и опрокинулся. 32-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.

Водитель признал свою вину. Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишили прав. Помимо этого, он должен выплатить матери и отцу погибшей по 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.