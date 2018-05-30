Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на провода рухнуло огромное сухое дерево. ВИДЕО
В Кузнецке сгорела «ГАЗель»
В Согласии из огня вытащили горящего мужчину. ФОТО
В Тамале сгорел жилой дом
Городищенец нашел в пруду тело 60-летней сестры
В Сердобском районе сгорел деревянный дом
Пензенский рабочий получил тяжелые травмы
В центре Пензы произошел пожар. ФОТО
В Пензе огонь уничтожил два автомобиля
В Пензе росгвардейцы задержали «зайца»

Виновник смертельного ДТП под Шемышейкой сядет на два года

30 мая в 13:51 436 просмотров
, повлекшее по неосторожности смерть человека.

" data-title="Виновник смертельного ДТП под Шемышейкой сядет на два года — Пенза-пресс, рунет за день">

24-летнего жителя поселка Шемышейка Пензенской области осудили за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда, молодой человек утром 30 декабря ехал за рулем автомобиля Lada Kalina из Шемышейки в Пензу, с ним в салоне сидели три пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. На 24 километре дороги «Пенза-Шемышейка-Лопатино» автомобиль занесло, он вылетел в кювет и опрокинулся. 32-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.

Водитель признал свою вину. Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишили прав. Помимо этого, он должен выплатить матери и отцу погибшей по 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...