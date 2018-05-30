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Законодатели Пензенской и Орловской областей будут сотрудничать

30 мая в 14:00 262 просмотра

30 мая председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, документ закрепил межпарламентское сотрудничество в сферах социально-экономического развития, социальной защиты населения, развития местного самоуправления и институтов гражданского общества, поддержки местных товаропроизводителей, экологической защиты.

Планируется, что пензенцы и орловчане будут обмениваться опытом по планированию законотворческого процесса, разработке региональных законов, укреплению правопорядка и др.

Соглашение также предполагает обмен планами, законопроектами, информационно-аналитическими материалами, создание совместных рабочих и экспертных групп, проведение консультаций, конференций, совещаний, «круглых столов».

«Орловская и Пензенская области намерены объединить усилия в законотворческой деятельности и наладить сотрудничество для подготовки эффективной правовой базы, способной обеспечить достижение поставленных задач», — отметил Валерий Лидин.

«Общие подходы законодательных органов субъектов России способствуют решению множества вопросов, в том числе тех, которые мы сегодня обозначили в нашем соглашении. Мы готовы коллегиально обсуждать проекты федеральных законов, законодательные инициативы, делиться аналитическими данными по правоприменению законов. Убежден, что молодежные парламенты обоих ЗакСобраний также найдут много общих точек соприкосновения», — поддержал Леонид Музалевский.


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