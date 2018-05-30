Пензенцы смогут поучаствовать в антикоррупционном конкурсе

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Принять участие в нем могут жители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана от 14 до 35 лет. Им нужно будет подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!» — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса с 2 июля по 19 октября.