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Пензенцы смогут поучаствовать в антикоррупционном конкурсе

30 мая в 14:57 244 просмотра
(12+) социальной антикоррупционной рекламы.

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Пензенцы смогут принять участие в международном молодежном конкурсе (12+) социальной антикоррупционной рекламы.

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Принять участие в нем могут жители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана от 14 до 35 лет. Им нужно будет подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!» — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса с 2 июля по 19 октября.


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