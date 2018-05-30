Tele2 и фонд «Навстречу переменам» организовали гонку резиновых утят

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 выступил партнером благотворительного заплыва резиновых утят, который организовал фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Все собранные средства пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Всероссийский благотворительный утиный заплыв проводится ежегодно для привлечения внимания к инициативам социальных предпринимателей России. В этом году он прошел в рамках фестиваля Metro Family.

В водоем Краснопресненского парка запустили 700 резиновых утят, с помощью брандспойта они поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту. За гонкой наблюдали около тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Организаторы собрали 192 000 рублей, их направят на поддержку организаций, которые стремятся улучшать жизнь детей и подростков и защищать их интересы.

Владельцы трех самых быстрых уточек и хозяин «спортсмена», который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2 — фирменные смартфоны оператора и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами. Поощрительные подарки от партнеров заплыва вручили обладателям еще 33 «спортсменов», выловленных случайным образом.

В течение дня гости Metro Family могли лично познакомиться с авторами социальных проектов, которые получают поддержку фонда «Навстречу переменам», и подробнее узнать об их работе. Посетители поучаствовали в обучающей игре по распознаванию и выражению эмоций с использованием специального мобильного приложения. На фестивале также состоялась встреча «Не бойся своих эмоций» с Натальей Ремиш, автором книги «Детям о важном», и мастер-класс по изготовлению украшений от социального проекта JewelGirls.

Благотворительные утиные заплывы уже много лет проводятся в разных странах мира. В России он впервые прошел в 2013 году и стал ежегодным.

В число организаций, которые поддерживает фонд «Навстречу переменам» в этом году, вошли:

• московский мультимедийный проект «Детям о важном», который создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение;

• мобильное приложение (0+), которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций (Ростов-на-Дону);

• интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков (Пенза);

• проект «Ангел» — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики (Омск);

• телепрограмма «Давай дружить» (0+) для детей с нарушениями слухом (Казань).

«Одна из важных составляющих миссий фонда — создание благоприятной среды для развития социального предпринимательства в стране через популяризацию такой формы решения социальных проблем. Участие в фестивале Metro Family — прекрасный шанс реализовать данную миссию на практике. В свою очередь, для горожан это возможность поддержать фонд и проекты, которые мы поддерживаем, и просто хорошо провести время», — отметила исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына.