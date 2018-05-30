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Лигу Европы ждет масштабный ребрендинг

30 мая в 15:59 156 просмотров
(УЕФА) объявил о ребрендинге Лиги Европы — второго по значимости европейского клубного турнира.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о ребрендинге Лиги Европы — второго по значимости европейского клубного турнира.

Как пишет «Российская газета», речь идет не о регламенте, а об имиджевом аспекте турнира. Теперь акцент сделают на масштабе и динамичности Лиги Европы.

Цветовое оформление и логотип турнира планируют оставить без изменений, однако теперь символом станут ломаные линии, которые, по задумке дизайнеров, должны символизировать путешествие клубов из страны в страну. Эта «энергетическая волна» призвана отображать взлеты и падения.

Кроме того со следующего сезона перед матчами турнира будет звучать новый гимн с более вдохновляющей музыкой. Кроме того, у Лиги Европы появится новый официальный мяч.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-1866738/

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