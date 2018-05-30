Лигу Европы ждет масштабный ребрендинг

Как пишет «Российская газета», речь идет не о регламенте, а об имиджевом аспекте турнира. Теперь акцент сделают на масштабе и динамичности Лиги Европы.

Цветовое оформление и логотип турнира планируют оставить без изменений, однако теперь символом станут ломаные линии, которые, по задумке дизайнеров, должны символизировать путешествие клубов из страны в страну. Эта «энергетическая волна» призвана отображать взлеты и падения.

Кроме того со следующего сезона перед матчами турнира будет звучать новый гимн с более вдохновляющей музыкой. Кроме того, у Лиги Европы появится новый официальный мяч.