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«ТНС энерго Пенза» расторгает договор с УК «Новые кварталы»

30 мая в 16:05 178 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» сообщает, что в связи с неоплатой электрической энергии со стороны ООО «Новые кварталы» с 1 июля гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения.

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ООО «ТНС энерго Пенза» сообщает, что в связи с неоплатой электрической энергии со стороны ООО «Новые кварталы» с 1 июля гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения.

Для предоставления услуги электроснабжения квитанции будут направлены напрямую собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. Измайлова, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76 и ул. Ново-Казанская, 6А. С 1 июля они должны будут оплачивать индивидуальное потребление электроэнергии именно по квитанциям ООО «ТНС энерго Пенза».

При этом ООО «Новые кварталы» продолжит выставление жителям счетов за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.

Между «ТНС энерго Пенза» и «Новые кварталы» заключен договор энергоснабжения. Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при наличии задолженности в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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