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В Пензенской области дали старт проекту арт-поместья

30 мая в 16:48 108 просмотров
«Новые Берега» от «Квартала Луи».

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В селе Богословка Пензенской области стартовал проект арт-поместья «Новые Берега» от «Квартала Луи».

Проект создается для молодых людей с инвалидностью, у которых появится возможность жить самостоятельно в доступной среде поддерживающего сообщества. Он также рассчитан на социально-активных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для всех людей, которым необходимы «перезагрузка», смена обстановки, круга общения, атмосферы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Здесь построят малоэтажные жилые дома, где молодые люди с инвалидностью смогут проживать самостоятельно и обособленно. Планируется также создавать жилье с условием. Этим условием может стать любой проект или просто помощь, которая пойдет на благо обществу, пояснили в пресс-центре.

Помимо этого, в постройках производственного назначения каждый желающий сможет приобрести новые знания и профессиональные навыки в различных трудовых сферах, получить новые профессию и/или специальность, а также реализовать собственные возможности и потребности.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/87221/

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