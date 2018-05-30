В Пензенской области дали старт проекту арт-поместья

Проект создается для молодых людей с инвалидностью, у которых появится возможность жить самостоятельно в доступной среде поддерживающего сообщества. Он также рассчитан на социально-активных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для всех людей, которым необходимы «перезагрузка», смена обстановки, круга общения, атмосферы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Здесь построят малоэтажные жилые дома, где молодые люди с инвалидностью смогут проживать самостоятельно и обособленно. Планируется также создавать жилье с условием. Этим условием может стать любой проект или просто помощь, которая пойдет на благо обществу, пояснили в пресс-центре.

Помимо этого, в постройках производственного назначения каждый желающий сможет приобрести новые знания и профессиональные навыки в различных трудовых сферах, получить новые профессию и/или специальность, а также реализовать собственные возможности и потребности.