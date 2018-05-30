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В Пензе на провода рухнуло огромное сухое дерево. ВИДЕО

30 мая в 17:00 108 просмотров

30 мая в Пензе в микрорайоне Шуист на провода упало дерево. В итоге без электричества остались несколько семей.

Как сообщила журналист телеканала «Экспресс» Кристина Курума, жители дома № 6 по проезду Лажечникова с 2016 года неоднократно жаловались на сухое дерево и просили его спилить [документы имеются в распоряжении редакции].

Однако оно продолжало стоять в связи с тем, что на его опиловку не было средств, пока из-за сильных порывов ветра 30 мая не рухнуло на провода.

Представители Горэлектросети распилили сухостой на части и убрали. Свет обещали дать людям в течение полутора часов.

Напомним, в регионе ожидается дальнейшее ухудшение погоды, 1−2 июня прогнозируются заморозки до минус четырех градусов.

Фотография: фото и видео Кристины Курумы

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