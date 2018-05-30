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Врио губернатора Орловской области оценил пензенский call-центр

30 мая в 16:56 48 просмотров

Делегация Орловской области во главе с врио губернатора Андреем Клычковым в ходе визита в Пензу осмотрела здание станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской.

Губернатор Иван Белозерцев показал гостям контакт-центры по обслуживанию детского и взрослого населения региона, а также единую диспетчерскую скорой медицинской помощи. Там установлен большой экран, на котором отображаются все машины скорой помощи.

«В режиме онлайн мы видим все бригады скорой помощи и места вызовов. В зависимости от тяжести ситуации мы сортируем все вызовы красным, желтым и зеленым цветом», — рассказала заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова.

Здесь же есть рабочее место врача. Если фельдшеру из бригады будет что-то непонятно на вызове, он может проконсультироваться с ним, например, прислать ЭКГ.

Также она сообщила и о пензенском ноу-хау. С 1 июня в регионе запускается приложение по вызову «скорой». Любой человек сможет скачать его, вызвать бригаду медиков и самостоятельно отслеживать ее приезд.

Осмотрев здание станции скорой медицинской помощи, губернатор Орловской области Андрей Клычков дал положительную оценку опыту Пензенского региона.


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