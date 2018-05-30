Главврачу пензенской детской поликлиники вынесли приговор

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в июле 2017 года в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» была сформирована заявка на проведение аукциона на поставку 28 наборов для лабораторной диагностики. Начальная цена контракта — 2 миллиона 687 тысяч рублей. Главврач больницы при проведении госзакупок предоставил преимущества своему знакомому, занимающемуся поставкой медоборудования, благодаря чему его компания победила в аукционе.

Так был заключен контракт с этой компанией, что повлекло необоснованное завышение закупочной цены медицинского оборудования на 28 позиций на сумму более 2 млн 200 тысяч рублей.

В результате главврача на два года лишили права занимать руководящие посты в государственных и муниципальных организациях

Приговор не вступил в законную силу.