Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
Кузнечанка нашла дома спящего незнакомца
Городищенка заплатит 30 тысяч рублей за пощечины полицейскому
Пензенец заявил, что его друг погиб во время магического ритуала
В Беково мужчина получил условный срок за хранение наркотиков
В Пензе прикрыли подпольное казино
Пензенец уговаривал вора-рецидивиста покинуть его дом
Бдительная пензячка помогла задержать подозреваемых в краже
Экс-полицейского осудили за жестокое избиение мужчины в баре Пензы
В Пензе бывшего зэка подозревают в убийстве
Пензенский таксист поплатился за кражу у поклонницы Лазарева и Билана

Главврачу пензенской детской поликлиники вынесли приговор

30 мая в 17:50 1060 просмотров
«Городская детская поликлиника» осудили за злоупотребление должностными полномочиями.

" data-title="Главврачу пензенской детской поликлиники вынесли приговор — Пенза-пресс, рунет за день">

Главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» осудили за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в июле 2017 года в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» была сформирована заявка на проведение аукциона на поставку 28 наборов для лабораторной диагностики. Начальная цена контракта — 2 миллиона 687 тысяч рублей. Главврач больницы при проведении госзакупок предоставил преимущества своему знакомому, занимающемуся поставкой медоборудования, благодаря чему его компания победила в аукционе.

Так был заключен контракт с этой компанией, что повлекло необоснованное завышение закупочной цены медицинского оборудования на 28 позиций на сумму более 2 млн 200 тысяч рублей.

В результате главврача на два года лишили права занимать руководящие посты в государственных и муниципальных организациях

Приговор не вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...