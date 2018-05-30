30 мая в ходе экскурсии по Пензе делегация Орловской области побывала во дворце спорта «Буртасы».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал почетным гостям о выдающихся спортсменах региона. Делегация осмотрела гимнастические залы дворца спорта, бассейны, в которых в это время тренировались юные пензенцы.

«Могу сказать, что у вас один из лучших спортивных объектов на территории России. В Орловской области мы тоже можем гордиться достижениями, но понимаем: чтобы появлялись олимпийские чемпионы, нужен другой подход и масштабы. Видно, что все: и депутаты, и органы исполнительной, и законодательной власти работают в команде, слаженно. Все понимают цели и задачи, стоящие перед регионом и страной», — отметил врио главы Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, состоялось возложение цветов у мемориальной доски олимпийской чемпионке, гимнастке Наталье Лавровой, которая трагически погибла в 2010 году.

Напомним, перед этим делегация посетила областную станцию скорой медицинской помощи на улице Пионерской.