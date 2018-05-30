Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области к купальному сезону готовы четыре пляжа
Дорожные работы на улице Антонова планируют завершить к концу июля
В Пензе 2 мая заложат фундамент храма священномученику Иоанну Рижскому
Гостям из Орловской области понравилась Пенза
В Пензенской области завершаются посевные работы
На Пензу обрушился ливень с градом. ФОТО и ВИДЕО
Врио губернатора Орловской области оценил пензенский call-центр
В Пензенской области дали старт проекту арт-поместья
На Пензу вновь надвигаются заморозки
«ТНС энерго Пенза» расторгает договор с УК «Новые кварталы»

Клычков: В Пензе — одни из лучших спортивных объектов в стране

30 мая в 17:42 256 просмотров
«Буртасы».

" data-title="Клычков: В Пензе — одни из лучших спортивных объектов в стране — Пенза-пресс, рунет за день">

30 мая в ходе экскурсии по Пензе делегация Орловской области побывала во дворце спорта «Буртасы».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал почетным гостям о выдающихся спортсменах региона. Делегация осмотрела гимнастические залы дворца спорта, бассейны, в которых в это время тренировались юные пензенцы.

«Могу сказать, что у вас один из лучших спортивных объектов на территории России. В Орловской области мы тоже можем гордиться достижениями, но понимаем: чтобы появлялись олимпийские чемпионы, нужен другой подход и масштабы. Видно, что все: и депутаты, и органы исполнительной, и законодательной власти работают в команде, слаженно. Все понимают цели и задачи, стоящие перед регионом и страной», — отметил врио главы Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, состоялось возложение цветов у мемориальной доски олимпийской чемпионке, гимнастке Наталье Лавровой, которая трагически погибла в 2010 году.

Напомним, перед этим делегация посетила областную станцию скорой медицинской помощи на улице Пионерской.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...